البطريركية الكلدانية بالعراق تلغي قداس عيد الميلاد في كنائس بغداد

كركوك(العراق) - (د ب أ):

أعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء قداس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس بغداد.

وقال الكاردينال لويس رفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم، في بيان صحفي: "نظراً للأوضاع الحالية والأمنية الحساسة في بغداد، قررت البطريركية الغاء مراسيم الاحتفال بقداديس ليلة عيد الميلاد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري في كافة الكنائس التابعة لها في بغداد".

وأشار إلى أنه سيُحتفل بالقداس نهار العيد يوم الأربعاء المقبل حيثُ تُرفع الصلوات من أجل إيجاد حلّ مُشَرِّف للأزمة القائمة، وعودة الحياة الى مجراها الطبيعي.

ودعا ساكو بالرحمة على أرواح الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن والشفاء العاجل للجرحى.

وقال "لنُصَلِّ معاً المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام على أرض العراق السلام، وليُحرِّك هذا الإعلان السماوي للميلاد الرجاء في قلوب العراقيين جميعاً فيُشرق عليهم فجرٌ جديدٌ من السلام والأمان والاستقرار والحياة الكريمة".

وأكد ساكو :"علينا أن نُذكِّر الجميع بأننا سبق وألغينا كل مظاهر الاحتفالات كالحفلات الاجتماعية والزينات والتهاني الرسمية احتراماً لدماء الشهداء والجرحى وتضامناً مع عائلاتهم".