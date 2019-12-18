موسكو ترد على شائعات إسرائيلية حول تحليق قاذفات روسية في أجواء إيران

موسكو - (أ ش أ):

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، صحة المعلومات الصادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت تحليق قاذفات روسية في المجال الجوي الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "المعلومات الواردة من أحد مصادر الإنترنت الإسرائيلي عن تحليق جوي مزعوم لقاذفات روسية في المجال الجوي الإيراني مزيفة ولا صحة لها".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه نشرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق معلومات حول مسار القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى الروسية إلى سوريا: ويزعُم أنها أقلعت من مطاراتها وحلقت عبر المجال الجوي الإيراني للقيام بمهام قتالية في سوريا من أجل تقليل وقت الرحلة.