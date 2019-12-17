وزير خارجية إيطاليا يلتقي حفتر والسراج: الحل في ليبيا ليس عسكريا

القاهرة – مصراوي:

التقى وزير الخارجية الإيطالي ليويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الليبية، وأكد المسئول الإيطالي البارز أن حل الأزمة الليبية لا يجب أن يكون عسكريًا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن "دي مايو" زار طرابلس والتقى رئيس المجلس الانتقالي فائز السراج.

كما أشارت إلى أن لقاءه مع المشير حفتر جاء كمحاولة لإنهاء الصراع العسكري القائم في ليبيا، مضيفة أن الجولة الإيطالية تأتي ضمن محاولات قادة إيطاليا وألمانيا وفرنسا الذين اجتمعوا يوم الجمعة وطالبوا بوقف لإطلاق النار في ليبيا.

وأعلن المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي بداية عملة عسكرية لإنهاء سيطرة المليشيات العسكرية على العاصمة طرابلس، وقال إنها "المعركة الحاسمة" للقضاء على الإرهابيين في طرابلس.

كما أشار في كلمة متلفزة إلى أن القائمين على الحكم في طرابلس فرطوا في الموارد الليبية، وذلك بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، واتفاق آخر عسكري.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الاتفاق لا قيمة له، وأنه يعرض الأمن العربي للخطر، بجانب أنه يضع ليبيا في صدام مع مصر.

وأدانت دول مصر واليونان وقبرص الاتفاق الذي وقعه السراج مع تركيا، واعتبروه لا شرعية له لأنه داء بعيدا عن مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الاتفاق ينتهك اتفاق الصخيرات الذي تم ترتيب السلطات في ليبيا بناءًا عليه.

وصرح صالح اليوم الثلاثاء، أنه مع مصر "حتي تحرير ليبيا من الإرهابين".