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"النواب الأمريكي" يستعد للتصويت في قضية تقصير بحق ترامب

05:24 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
"النواب الأمريكي" يستعد للتصويت في قضية تقصير بحق ترامب

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن- (د ب أ):

يستعد مجلس النواب الأمريكي لتصويت متوقع غدا الأربعاء على مادتين تتعلقين بتحقيق بالتقصير بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبني هذه الإجراءات قد تجعله ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهاما بالتقصير ومحاكمة امام مجلس الشيوخ في يناير المقبل.

ولن يكون رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر متاحا لتقديم قضية الديمقراطيين الخاصة بالتقصير للجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكي،حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن مسؤول بمجلس النواب.

وحددت اللجنة التشريعية صباح اليوم الثلاثاء لبدء ما يمكن أن يكون اجتماعًا على مدار اليوم لصياغة إجراءات المناقشة للأعضاء والتصويت على توجيه الاتهام بالتقصير.

وقال المسؤول إن مشكلة أسرية هي ما جعل من غير الممكن حضور نادلر. وسيحل جيمي راسكين عضو آخر باللجنة القضائية محل نادلر، مضيفا إنه من المتوقع أن يكون نادلر جاهزًا للتصويت يوم الأربعاء.

مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة دونالد ترامب

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