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مقتل أكثر من 10 مدنيين في انفجار بشرق أفغانستان

03:27 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
مقتل أكثر من 10 مدنيين في انفجار بشرق أفغانستان

أرشيفية

كابول- (د ب ا):

أعلن مسؤول أفغاني، الثلاثاء، مقتل 10مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحماني، إن السيارة التي كانت تقل المدنيين اصطدمت بعبوة ناسفة في منطقة "على شير" بالإقليم في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف أن من بين الضحايا سيدتين وثلاثة أطفال.

وأكد العضو بمجلس الإقليمن، قمر على خان لاكانوال، وقوع الحادث. وأضاف أنه لا يعرف بعد من المستهدف من التفجير.

ويشار إلى أن مسلحي طالبان غالبا ما يزرعون القنابل على جانب الطرق لعرقلة حركة القوات الأمنية الأفغانية.

وقد وثقت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان أكثر من 2500 حالة وفاة وأكثر من 5600 حالة إصابة في صفوف المدنيين في الفترة من يناير حتى سبتمبر .

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