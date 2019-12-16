اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد ناشطي المظاهرات العراقية

كربلاء- (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي، أثناء عودته من ساحة التحرير في بغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولاّ".

وفي محافظة النجف، تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال، عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة، وتعرض إلى إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات عراقية اغتيال وخطف تطال الناشطين والإعلاميين المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية بشكل شبه يومي.​