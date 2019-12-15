مسؤول أمريكي يصل إلى سول للتفاوض حول "تقاسم تكاليف الدفاع" بين البلدين

سول- (د ب أ):

وصل كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية، جيمس ديهارت إلى سول، الأحد، في خامس جولة من المفاوضات التي تُجرى هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

ولدى وصوله إلى مطار "انتشيون" الدولي في وقت سابق من الأحد، لم يرد ديهارت، من وزارة الخارجية الأمريكية على تساؤلات الصحفيين، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي في المفاوضات.

وسيجري ديهارت ونظيره الكوري الجنوبي، جيونج-ايون-بو محادثات تستمر يومين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث طريقة تقاسم الحليفين التكاليف للإبقاء على 28500 جندي يتمركزون ضمن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وكان المسؤولان قد اجتمعا آخر مرة في واشنطن أوائل هذا الشهر.

وتردد أن الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية بدفع 5 مليارات دولار للإبقاء على القوات المسلحة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وعلى الرغم من أن الجانبين يسعيان جاهدين لإبرام الاتفاق بحلول نهاية هذا العام، عندما ينقضي الاتفاق الحالي الذي يستمر عاما واحدا، ربما لن يفيا بالموعد النهائي، حيث أنهما مازالا بعيدين عن بعضهما البعض فيما يتعلق بحجم إسهامات سول.