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الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من الدبابات المطورة "القطبية"

05:59 م السبت 14 ديسمبر 2019
الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من الدبابات المطورة "القطبية"

الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من الدبابات المطورة

موسكو - أ ش أ

تسلم الجيش الروسي ، أول دفعة من دبابات " "تي – 80 في إم" المطورة المسماة بـ"الدبابات القطبية" لقدرتها الفائقة على التحمل ومتانتها ومواصفاتها المميزة.

وقال المتحدث باسم مؤسسة (روستيخ ) الحكومية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/- " إن الدبابة وأجهزتها خضعت لكافة الاختبارات الضرورية في المصنع قبل تسليمها للجيش"، مشيرا إلي أن الاختبارات تضمنت الرماية بالذخيرة الحية والسير الطويل في الأراضي الوعرة والطرقات الترابية واجتياز الموانع المائية والحفر والسير في المرتفعات والجبال.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة للاختبار تضمنت التأكد من جاهزية أنظمة قيادة النيران وآلية التعمير وتزويد الدبابات بالذخائر وقطع الغيار والمعدات.

بدوره قال مدير عام شركة "أومسك ترانس ماش"، إيجور لوبوف - أحدي فروع مؤسسة روستيخ في سيبيريا - إن محرك التربين الغازي الجديد الذي تزودت به الدبابة المطورة يمكن أن يعمل بنجاح في ظروف البرد الشديد.

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الجيش الروسي الدبابات القطبية

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