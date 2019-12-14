مقتل 7 وإصابة 32 في حادثين مروريين في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين قولهم إن سبعة أشخاص على الاقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون في حادثين مروريين رئيسيين في كوريا الجنوبية.

ووقع الحادث الأول صباح اليوم السبت، عندما اصطدمت حوالي عشر مركبات، من بينها شاحنات بضائع على طريق سريع، وهي في طريقها إلى مدينة "يونجتشيون" في إقليم "نورث جيونجسانج" على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سول.

وتحطمت حوالي 20 مركبة أخرى، أيضا كانت في الوراء، طبقا لتقرير يونهاب.

ولقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 14 في ذلك الحادث.

ووقع التصادم الآخر في نفس الوقت تقريبا على الجانب المعاكس من نفس الطريق السريع، تضمن حوالي 20 مركبة، حسب السلطات.

ولقي شخص واحد حتفه وأصيب 18 آخرين، حسب التقرير.