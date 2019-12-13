رئيس الإمارات يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أبوظبي - أ ش أ

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعث برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.