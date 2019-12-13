زعماء العالم يهنئون جونسون بفوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية

لندن- (د ب أ):

هنأ زعماء العالم اليوم الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن ميركل قولها: "تهانينا القلبية لبوريس جونسون على هذا الفوز الواضح. أتطلع إلى استمرار تعاوننا من أجل الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا".

من جانبه، هنأ رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، جونسون على فوزه "الكبير" في الانتخابات البرلمانية، معبرا عن أمله في التفاوض على "شراكة اقتصادية جديدة ضخمة" مع بريطاينا.

وكتب فارادكار في رسالته قائلا إن فوز المحافظين الساحق هو "انتصار هائل لـ [جونسون] على المستوى الشخصي". "لدينا الآن بوضوح أغلبية في مجلس العموم للتصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي."

كما هنأ رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، جونسون، قائلا:" يمكننا تعزيز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة بين إيطاليا والمملكة المتحدة".

وفي إشارة إلى نجاح جونسون في تحقيق أغلبية ساحقة، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر:" أتمنى له التوفيق، ونتطلع إلى العمل سويا من أجل توثيق العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة".

كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جونسون، قائلا في تغريدة على تويتر"أرسل التهاني إلى صديقي بوريس جونسون على فوزه التاريخي. وهذا يوم عظيم للشعب البريطاني والصداقة بيننا".

كما تدفقت التهاني على جونسون من قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، حيث هنأه زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا ماتيو سالفيني بفوزه في الانتخابات قائلا:"إلى الأمام يا بوريس، لقد هزم اليسار أيضا في بريطانيا".

من جانبها، أشادت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بانتصار جونسون، قائلة في تغريدة على تويتر:"إن نتيجة الانتخابات أظهرت أنه لا يمكن لأي مناورة وأي ترهيب التغلب على أشخاص قرروا أن ينظر إليهم باحترام وتحديد مصيرهم".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، جونسون، قائلا في تغريدة على تويتر: "نتطلع إلى الاستقرار الذي يجلبه هذا الفوز واتفاق جديد مع المملكة المتحدة".

كما هنأ رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافسكي، جونسون، قائلا: "من منظور بولندا والاتحاد الأوروبي، نجد أنه من المهم أن يكون هناك استقرار في المشهد السياسي في بريطانيا. ونأمل أن نفتح قريباً صفحة جديدة".

وهنأت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، جونسون، قائلة إنها تتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست) بسرعة بعد فوز جونسون في الانتخابات.

وأضافت في تصريحات صحفية من بروكسل "أعتقد أننا سنرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت قصير للغاية".

على الجانب الآخر، لم تكن نبرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية للغاية، في إشارة إلى أن الكرملين لا يتوقع تحسن في العلاقات مع بريطانيا بعد الانتخابات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "في كل مرة نريد أن نأمل أن تلتزم القوى السياسية الفائزة بالانتخابات في أي بلد بأيديولوجيتها وتركز على بناء علاقات جيدة مع بلادنا."

وأضاف بيسكوف: "لا أعرف كيف تكون هذه التوقعات مناسبة في هذه الحالة مع حزب المحافظين."