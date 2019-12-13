قناة روسية توقف بث مسلسل كوميدي للرئيس الأوكراني

كييف- (د ب أ):

أوقفت قناة "تي إن تي" الروسية بث المسلسل الكوميدي الأوكراني الشهير"خادم الشعب" بطولة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد عرض حلقة هذا الأسبوع.

وبدأ عرض المسلسل بعد يوم من لقاء زيلينسكي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة "رباعية نورماندي" في باريس، في محاولة لإنهاء الصراع القائم منذ فترة في شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية.

وسخر زيلينسكي أمس الخميس من أن القناة الروسية المملوكة لشركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي، لابد وأنها ارتكبت خطأ ببثها للمسلسل الذي توقع وصوله إلى السلطة.

وقال زيلينسكي في تصريحات لقناة (1+1) الأوكرانية إنه من الواضح بأنه كان هناك "خطأً كبير من جانب القناة أو من جانب الحكومة التي تسيطر على سياسة المعلومات الروسية".

ويلعب زيلينسكي في هذا المسلسل دور المدرس الجريء الذي يفوز بصورة غير متوقعة بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية بعد انتشار تسجيل فيديو صريح ينتقد فيه الحكومة الحالية.

ويسخر زيلينسكي من بوتين في بداية المسلسل. وبعد فوزه بمنصب الرئاسة، تم منح شخصية زيلينسكي ساعة هوبلوت فاخرة، وهي ساعة يقال إن بوتين يرتديها بتفاخر.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الصراع قبل خمس سنوات، وذلك على خلفية طرد كييف لرئيسها آنذاك الموالي لروسيا في تحول سياسي تجاه الغرب.