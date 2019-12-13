أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية

12:28 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية

الانتخابات البريطانية

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البريطانية، وبدأت عملية فرز الأصوات، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأدلى البريطانيون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون من أجل تحقيق أغلبية "وإتمام عملية بريكست" أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الخميس.

وتحدى الناخبون في وسط لندن، حيث صوتت الغالبية هناك على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، المطر والطقس الكئيب وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بالمدينة.

الانتخابات البريطانية بريطانيا البرلمان البريطاني انتخابات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)