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الداخلية التركية: ترحيل إرهابيين ألمانيين إلى بلدهما

09:37 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الداخلية التركية: ترحيل إرهابيين ألمانيين إلى بلدهما

أرشيفية

أنقرة - (د ب ا)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، ترحيل إرهابيين اثنين يحملان الجنسية الألمانية إلى بلدهما.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، مستمرة"بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان أن "الوزارة رحّلت إرهابيين اثنين إلى ألمانيا في هذا الإطار".

ومع ترحيل الإرهابيين الأخيرين، يرتفع بذلك عدد من رحلتهم تركيا منذ الحادي عشر من الشهر الماضي، إلى 74 إرهابيًا.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"

وزارة الداخلية التركية ألمانيا تركيا الإرهاب

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