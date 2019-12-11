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الرئيس اللبناني: الديمقراطية التوافقية هي الكفيلة بإخراجنا من الظروف الصعبة

02:46 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الرئيس اللبناني: الديمقراطية التوافقية هي الكفيلة بإخراجنا من الظروف الصعبة

ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الديمقراطية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون في حياتهم السياسية، هي الضامن للوحدة الوطنية الكفيلة باخراج لبنان من الظروف الصعبة التي يمر بها سياسيًا واقتصاديًا".

وقال عون خلال لقائه المستشار الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية الجنرال السير جون لوريمر في قصر بعبدا اليوم: "الاستشارات النيابية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل، تشكل مدخلا لتأليف الحكومة الجديدة التي يفترض أن تعمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية التي أقرتها الحكومة السابقة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد، ما يفرض تعاون جميع الأطراف مع هذه الحكومة كي تتمكن من انجاز المهمات المطلوبة منها".

ونوّه الرئيس اللبناني بـ "الاجتماع الذي تعقده مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس"، معربا عن شكره للحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، سواء في عملية بناء أبراج المراقبة او في مجالات التدريب.

وأكد الجنرال لوريمر " اهتمام الحكومة البريطانية بالوضع في لبنان، وحرصها على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إليه" ، مشددا على أن " بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة منه".

وأشار إلى " رغبة بريطانيا في تشكيل حكومة جديدة لاستكمال التعاون مع الحكومة البريطانية في المجالات كافة".

وتستضيف فرنسا اليوم اجتماعاً لمجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان، لبحث الأوضاع الاقتصادية المضطربة في لبنان .

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