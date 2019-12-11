سفير مصر فى مالاوي : تمكين الشباب أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي

القاهرة - (أ ش أ):

قال سفير مصر في مالاوي حسن شوقي إن تمكين الشباب وبناء وتنمية قدراته أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وذلك عن طريق زيادة عدد المنح للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية ،بالإضافة إلى مبادرات تدريب ١٠ الآف شاب أفريقي في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم الفني والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال اجتماع السفير شوقى مع رئيس المجلس الأعلى للشباب المالاوي أشران قاسم اليوم الاربعاء قبيل مغادرة الوفد المالاوي المشارك في منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر الجارى بشرم الشيخ.

من جهته،أعرب المسئول المالاوى عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لدعم وتعزيز وتمكين الشباب الأفريقي وبناء قدراته ، موضحا أن المجلس الأعلى للشباب المالاوي يشارك للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات المنتدى الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات والمنصات الشبابية في العالم.

وقال المسئول المالاوى - الذى سيكون ضمن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى- إنه سيشارك أيضاً في منتدى الشباب الأفريقي والمقرر عقده خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٧ ديسمبر الجاري، كما أن بعض أعضاء الوفد المالاوي يشاركون في برنامج تأهيل الشباب الأفريقي للقيادة الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح أن الشباب الأفريقي ينظر إلى القيادة المصرية على أنها رائدة في تعزيز قدرات الشباب وتدعيم مشاركته في بناء وتنمية القارة.