6 قتلى واستدعاء المئات من الشرطة.. قوات أمريكية تطارد مسلحين بنيوجيرسي

القاهرة- مصراوي:

قتل شرطي أمريكي، وخمسة مدنيين داخل متجر، في تبادل إطلاق للنار بين قوات خاصة أمريكية، ومسلحين اثنين، الثلاثاء، بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ولا تزال الشرطة الأمريكية، بعد مرور أكثر من ساعتين على بداية إطلاق النار، تطارد مسلحين اثنين، رجل وامرأة، يرتديان ملابس سوداء، بعدما هربا داخل أحد المتاجر، في مدينة جيرسي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "إيه بي سي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى إفادة بشأن إطلاق النار "الشنيع" في مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل رجل شرطة و5 أشخاص آخرين.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر "تعازينا للضحايا وأسرهم خلال هذا الوقت الصعب والمأساوي. مستمرون في متابعة الموقف ودعم المسئولين المحليين على الأرض".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن السلطات في نيوجيرسي، أن الحادث بدأ بإطلاق نار في منطقة "باي فيو"، على شرطي أمريكي، ليصاب برصاص في الكتف، ما جعل الشرطة الأمريكية تستدعي قوة "سوات" الخاصة، ورجال من مكتب التحقيق الفيدرالي لمطاردة المشتبه بهم، لافتة إلى أن الحادثة يعتقد أنها على علاقة بصفقة تهريب مخدرات.

بعد إصابة 3 من رجال الشرطة، واستمرار إطلاق النار بكثافة، تراجعت الشرطة واتخذت مواقع دفاعية، حتى تم تعزيز مواقعهم بالمئات من الضباط ووحدات "سوات"، والقوات الأخرى.

وقال المسؤولون إن المشتبه بهما تم تحييدهما، فضلًا عن إرسال روبوت داخل المتجر يتبعونه ضباط لمطاردة المشتبه بهما.

وأكد فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي، أنه جرى تعليق خدمة السكك الحديدة والحافلات على الجانب الغربي من مدينة جيرسي، التي شهدت إطلاق النار.

وقال حاكم ولاية نيويورك بيل دي بلاسيو، "إن شرطة نيويورك تراقب عن كثب الوضع المستمر في جيرسي سيتي، ونحن على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة".

