الخارجية السعودية: استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الثلاثاء إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة، ويشهد لبنان احتجاجات منذ ما يزيد على شهر أدت إلى استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف الوزير السعودي أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر.

وردًا على سؤال بشأن المساعدات للبنان، قال الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي بعد قمة لدول الخليج العربية في الرياض إن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدمًا يضمن استقرار لبنان وسيادته.