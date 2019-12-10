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الرئيس العراقي يدعو إلى التعاون من أجل تسمية مرشح للحكومة الجديدة

02:03 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الرئيس العراقي يدعو إلى التعاون من أجل تسمية مرشح للحكومة الجديدة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء الكتل السياسية إلى التعاون من أجل تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال صالح، في بيان صحفي اليوم بمناسبة ذكرى الانتصار على تنظيم داعش، :"أدعو الكتل السياسية لنتعاون جميعاً من أجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية".

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستتكفل بـ "حل المشكلات وإعادة إعمار البلد و المؤسسات وتنهض بما يطمح إليه شبابنا وشاباتنا وأطفالنا وكهولنا ونساؤنا وكل أطياف المجتمع العراقي ، ولتكن ذكرى النصر مثابةً من أجل الوحدة والنهوض بإرادة موحدة وعزم أكيد للبناء" .

وأكد الرئيس العراقي "إننا جميعاً نعيش الآن أيضا يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا في ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن".

وحث القوات الأمنية على جعل "الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع" ، قائلا "لا تسمحوا للأعداء بأن يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوء".

وأضاف :"بعزمكم وهمتكم جميعاً دعونا نكمل معاً مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس لحكم رشيد".

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