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اليوم.. انطلاق القمة الخليجية في الرياض

09:03 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اليوم.. انطلاق القمة الخليجية في الرياض

القمة الخليجية

الرياض- (د ب أ):

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف مع قطر.

وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في الإمارات، ولكن تم تغيير المكان إلى الرياض في الأسابيع الأخيرة.

ولم تعلن الدوحة بعد ما إذا كان الأمير الشيخ تميم بن حمد سيحضر القمة الخليجية. ولم يحضر الأمير قمة المجلس العام الماضي والتي عقدت أيضًا في الرياض. وسيكون حضوره هذا العام بمثابة إشارة إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وصل إلى الرياض أمس ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري في السعودية.

ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

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