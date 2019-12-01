مقتل وإصابة 5 في هجوم لداعش بالعراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل عنصرين بالحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لداعش الإرهابي أعقبه انفجار عبوة في ديالى (شرق العاصمة بغداد).

وقال المصدر - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - إن عناصر من داعش الإرهابي هاجموا قوة من الحشد الشعبي في قاطع نفط خانة شمال شرقي ديالى، أعقبه انفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الحشد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.