مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بإحدى ضواحي شيكاغو

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ضاحية أورورا بمدينة شيكاغو.

وقال المتحدث باسم شرطة أورورا باريس لوبيل إن الضباط تلقوا تقارير عن إطلاق أعيرة نارية في حوالي الساعة 2:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وعثر الضباط الذين أرسلوا إلى موقع الحادث على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي.

وفي وقت لاحق، وصل اثنان آخران من المصابين في الحادث إلى مستشفى آخر، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أنه تم إعلان وفاة شخص واحد في المستشفى، والمصابون الأربعة الآخرون في حالة مستقرة، مشيرا إلى أن ضباطا ومحققين في موجودون في موقع الحادث للتحقيق.

يذكر أن ضاحية أورورا تقع على بعد حوالي 40 ميلا (65 كيلومترا) غرب مدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي.