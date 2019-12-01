دمشق ترد على بيان واشنطن حول أعمال اللجنة الدستورية: "تدخل لا قيمة له"

القاهرة- (مصراوي):

أكدت سوريا، الأحد، أن بيان واشنطن حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف "محاولة للتدخل مجددا في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة"، مشددة على أن أي آراء من الولايات المتحدة أو غيرها "لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة.

وأضاف أن "الحكومة السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري/سوري، ولا يحق لأي أحد التدخل فيه أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة".

وشدّد على أن "دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط، وبالتالي فإن أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه".

كانت الخارجية الأمريكية اتهمت أمس السبت، وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، بمحاولة تعطيل عمل اللجنة من خلال "طرح شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.