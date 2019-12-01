مصادر فرنسية: باريس تربط الدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة

القاهرة- (د ب أ):

أفادت مصادر فرنسية بأن باريس ماضية في جهودها لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان، لكنها تحث على ملء الفراغ الحكومي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن المصادر التي لم تُسمها القول إن هذا الأمر من شأنه أن يؤمّن للبنان الدعم المالي الذي تم الالتزام به في مؤتمر "سيدر" العام الماضي، الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن مصادر سياسية تنظر بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة. وترى أنه كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف، بمعنى ربط حصول المؤتمر بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة.

وأكدت المصادر الفرنسية، بحسب الصحيفة، أنه وبعكس ما أشار إليه السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يوم الجمعة، عقب اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل، فإنه "لا تاريخ محددا بعد" لاجتماع المجموعة، وأن الوصول إلى تعيين التاريخ المرتقب رهن بالاتصالات التي تقوم بها فرنسا وأطراف أخرى.

كان فوشيه أعلن أن الاجتماع المذكور سيعقد في باريس قبل منتصف شهر ديسمبر.