احتجاجات في هونج كونج على وفاة متظاهر في "شبه جزيرة كولون"

فكتوريا - أ ش أ

تظاهر مئات الأشخاص في هونج كونج؛ احتجاجا على وفاة أول متظاهر خلال الاحتجاجات التي تطالب بالديمقراطية في البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /السبت/، عن مصادر ميدانية أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة الاحتجاجية التي تندد بوفاة أول حالة خلال التظاهرات، التي تشهدها هونج كونج منذ 5 أشهر.

وكانت حكومة هونج كونج قد أعلنت أمس /الجمعة/ عن وفاة طالب جامعي يبلغ (22 عاما) متأثرا بجروحه عقب العثور عليه في الطابق الثالث من جراج متعدد الطوابق بمنطقة "شبه جزيرة كولون" الواقعة بجنوب هونج كونج.

يذكر أن هونج كونج تشهد موجة من المظاهرات احتحاجا على مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، والذي أقرته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام ثم سحبت المشروع بعد تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المنددة به.. ويطالب المحتجون بالديمقراطية واستقالة كارى لام.