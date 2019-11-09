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وزير الخارجية الروسي: حققنا تقدمًا كبيرًا في العملية السياسية للتسوية السورية

12:31 م السبت 09 نوفمبر 2019
وزير الخارجية الروسي: حققنا تقدمًا كبيرًا في العملية السياسية للتسوية السورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أنه تم تحقيق تقدم كبير في العملية السياسية للتسوية السورية.

وقال لافروف - ردا على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية في سوريا وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات بين الدول الضامنة لأستانا (روسيا وتركيا وإيران) كانت خطوة مهمة نحو استعادة وحدة أراضي سوريا".

ولفت لافروف إلى افتتاح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف 30 أكتوبر الماضي بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.. متابعا: "إن قرار إنشاء هذه اللجنة جرى اتخاذه بعد نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية في يناير 2018".

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