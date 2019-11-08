لجنة مناقشة الدستور السوري المصغرة تختتم اجتماعتها في جنيف اليوم

دمشق - أ ش أ

تختتم اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور بسوريا، اليوم الجمعة، اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه من المقرر أن يعقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرا صحفيا يوجز فيه ما تم التطرق إليه من مناقشات، خلال الأيام الخمسة من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور.

وعقدت اللجنة على مدى الأيام الماضية عدة جلسات عمل وفق جدول الأعمال الذي تم اعتماده، والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وفق ما ذكرت مصادر مقربة من الأمم المتحدة.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية، و15 لوفد الأطراف الأخرى، و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.

واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور، يوم الجمعة الماضي، على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.