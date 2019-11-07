كبير المستشارين السياسيين الصينيين يبدأ الأحد زيارة إلى مصر وعمان

الصين - (أ ش أ)

يقوم عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني كبير المستشارين السياسيين الصينيين، "وانغ يانغ" بزيارة إلى مصر وعمان، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" في تصريح اليوم الخميس، إن زيارة كبير المستشارين السياسيين الصينيين إلى مصر وعمان تأتي بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والمجلس الوطني في عمان.