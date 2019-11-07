أردوغان يهدد أوروبا مجددًا بفتح الأبواب أمام اللاجئين

(أ ف ب)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا اليوم الخميس، بفتح الأبواب أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي، وذلك خلال زيارته الى المجر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سواء وصل الدعم أم لا، سنواصل استقبال ضيوفنا لكن إلى حد ما".

وأضاف "اذا رأينا أن هذا الأمر لا يسير جيدًا، فكما قلت سابقًا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب، وإذا فتحنا الأبواب، فمن الواضح أين ستكون وجهتهم".

وكان إردوغان قد دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم المالي لخطته المتعلقة بإقامة "منطقة آمنة" في سوريا، يمكن أن ينقل إليها لاجئون.

وكثيرا ما كان أوربان أحد أشد المعارضين في أوروبا لاستقبال لاجئين ومهاجرين، وخصوصًا من دول مسلمة، وقد أيد جهود إردوغان في إعادتهم إلى ديارهم.

وقال إردوغان "هناك أربعة ملايين لاجئ في بلدنا".

وأضاف "من الممكن أن يقوم عدد كبير من هؤلاء اللاجئين بالهجرة إلى أوروبا".

وتابع "المنطقة الآمنة التي نريد إنشاءها تهدف إلى ضمان أن يعود اللاجئون في أراضينا لديارهم".

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة العملية التركية الشهر الماضي لإقامة "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وقال إردوغان إن مقاربة الاتحاد الأوروبي "تبتعد عن كونها بناءة إنهم بهذه التصرفات يلحقون أضرارًا بمصالحهم فحسب".