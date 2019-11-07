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    العاهل الأردني يشيد بجهود الإمارات في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

    05:50 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    العاهل الأردني يشيد بجهود الإمارات في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

    العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني

    الأردن - (أ ش أ)

    أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعم بلاده للجهود التي تستهدف حل الأزمة اليمنية بما يضمن وحدة اليمن ويحفظ أمن الخليج العربي، مشيدًا بالجهود المستمرة للإمارات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

    وذكرت الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للملك عبدالله الثاني مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نهيان، حيث بحثا العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأكدا ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين نحو مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الملك عبدالله الثاني الأردن الإمارات اليمن

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