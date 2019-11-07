العاهل الأردني يشيد بجهود الإمارات في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

الأردن - (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعم بلاده للجهود التي تستهدف حل الأزمة اليمنية بما يضمن وحدة اليمن ويحفظ أمن الخليج العربي، مشيدًا بالجهود المستمرة للإمارات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وذكرت الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للملك عبدالله الثاني مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نهيان، حيث بحثا العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأكدا ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين نحو مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.