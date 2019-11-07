وصول دفعة جديدة من الأفغان المرحلين من ألمانيا إلى

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في مطار كابول أن مجموعة من 36 شخصا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم وترحيلهم من ألمانيا وصلوا إلى المطار اليوم الخميس.

وهذه هي الدفعة رقم 29 التي يتم ترحيلها من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016 .

وخلال هذه الفترة، تمت إعادة ما مجموعه 756 شخصا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم في ألمانيا إلى أفغانستان.

وتعد عمليات الترحيل مثيرة للجدل للغاية في ألمانيا، حيث يقول منتقدون إن أفغانستان التي تمزقها الحرب هي بلد خطير إلى حد لا ينبغي معه إعادة طالبي اللجوء.

وتؤدي الهجمات اليومية تقريبا من طالبان والمسلحين الإسلاميين الآخرين إلى سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد.

وقامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) بتوثيق أكثر من 2500 حالة وفاة من المدنيين وأكثر من 5600 حالة إصابة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.