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    وصول دفعة جديدة من الأفغان المرحلين من ألمانيا إلى كابول

    09:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    وصول دفعة جديدة من الأفغان المرحلين من ألمانيا إلى كابول

    وصول دفعة جديدة من الأفغان المرحلين من ألمانيا إلى

    كابول - (د ب أ):

    أعلن مسؤولون في مطار كابول أن مجموعة من 36 شخصا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم وترحيلهم من ألمانيا وصلوا إلى المطار اليوم الخميس.

    وهذه هي الدفعة رقم 29 التي يتم ترحيلها من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016 .

    وخلال هذه الفترة، تمت إعادة ما مجموعه 756 شخصا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم في ألمانيا إلى أفغانستان.

    وتعد عمليات الترحيل مثيرة للجدل للغاية في ألمانيا، حيث يقول منتقدون إن أفغانستان التي تمزقها الحرب هي بلد خطير إلى حد لا ينبغي معه إعادة طالبي اللجوء.

    وتؤدي الهجمات اليومية تقريبا من طالبان والمسلحين الإسلاميين الآخرين إلى سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد.

    وقامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) بتوثيق أكثر من 2500 حالة وفاة من المدنيين وأكثر من 5600 حالة إصابة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

    هذا المحتوى من

    Lata2ef Mosawara
    ألمانيا كابول أفغانستان عمليات ترحيل المهاجرين
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