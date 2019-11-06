مسؤول عسكري يمني يتهم الحوثيين بالتصعيد العسكري ونقض عهود السلام

صنعاء - (د ب أ)

اتهم مسؤول عسكري موال للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، مسلحي جماعة انصار الله الحوثية، بنقض عهود السلام، والقيام بالتصعيد العسكري في مدينة المخا الساحلية، غربي محافظة تعز.

وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن مليشيات الحوثي شنت عدة هجمات صاروخية بثلاث طائرات قاصف2، على مدينة المخا، حيث استهدفت مواقع متفرقة لمدنيين".

وذكر الدبيش، أن القصف أسفر عن مقتل ستة مدنيين، واصابة آخرين، وأدى إلى اشتعال النيران "في محيط منظمة إطباء بلا حدود، ومحيط معسكر الإمداد اللوجستي التابع للجيش الحكومي".

وأردف الدبيش بالقول:"هذا التصعيد خطير وقد تجاوز جميع اتفاقيات السلام، مليشيات الحوثي لم تحترم اي اتفاقيات، وما تقوم به اليوم من تصعيد يؤكد أنه لا عهد مع هذه العصابة".

واعتبر المسؤول العكسري "اتفاق الرياض سبباً في اغضاب مليشيا الحوثي التي تحاول إشعال الوضع في مدينة المخا وزرع الفتن".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.

وتخضع مدينة المخا الساحلية، الواقعة في محافظة تعز اليمنية، لسيطرة القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، وسبق أن شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.