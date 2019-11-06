إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسًا للإمارات لولاية رابعة

أبوظبي - (أ ش أ):

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات اليوم الأربعاء، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الإمارات.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لرئيس الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الإمارات ومكتسباته.

يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كان قد انتخب رئيسا للامارات من قبل المجلس الأعلي للاتحاد في 3 نوفمبر 2004.