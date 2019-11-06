بعد تقديمه استقالته..المفوضية الأوروبية تطلب من جونسون تسمية مفوض جديد

بروكسل- (د ب أ):

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين، إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطلب منه أن يقترح مرشحين لفريقها المؤلف من مسؤولين رفيعي المستوى.

كانت بريطانيا رفضت ترشيح مفوض أوروبي، قائلة إنها سوف تكون خارج الاتحاد الأوروبي في الأول من نوفمبر عندما تتولى المفوضية الجديدة المنصب.

غير أن جونسون تعهد الشهر الماضي بتسمية مفوض كشرط للحصول على تمديد جديد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حتى 31 يناير.

ويتعين أن يتألف الفريق القيادي للمفوضية الأوروبية من مفوض من كل دولة عضو. وتأجل تولي فون دير لاين مهام منصبها بعدما رفض البرلمان الأوروبي بعض مرشحيها.

وطلبت الرئيسة المنتخبة من جونسون الرد "في أسرع وقت ممكن، بدون تأجيل"، حسبما قالت المتحدثة باسمها دانا سبينانت، في ضوء هدفها لتولى المنصب بمفوضيها الجدد في الأول من ديسمبر.

وحتى الآن تمكن 23 مفوضا معينا من اجتياز عملية الاختيار العلنية التى تمت بطريقة رفع الأيدى في البرلمان.