بوتين: نملك أسلحة لا مثيل لها في العالم.. ومستعدون لدفع "نزع السلاح"

القاهرة- (مصراوي):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها الدفاعية، ولكنها مستعدة في الوقت نفسه لبذل كل ما في وسعها "لدفع عملية نزع السلاح"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة تعيينهم في مناصب عليا، الأربعاء:"أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة فرط الصوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها البلدان الأخرى بعد".

وأشار إلى أن "هذا التصريح لا يعني تهديد أي أحد، وعلى العكس من ذلك، نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا لدفع عملية نزع السلاح".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة "تهدف لضمان أمننا في وجه التهديدات المتزايدة".

كان بوتين أعلن عن أسلحة استراتيجية روسية جديدة في ربيع العام الماضي، ومنها صواريخ "كينجال" و"أفانجارد" و"بوريفيستنيك" الأسرع بكثير من الصوت، ومدفع ليزر "بيريسفيت" وغواصة "بوسيدون" النووية وصاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.