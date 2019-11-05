اليونان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع روسيا

أثينا - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا، معربًا عن دعم اليونان للمبادرات الرامية إلى تحسين العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا .

وأشار ديندياس -في تصريحات قبل زيارة رسمية إلى موسكو يوم غد الأربعاء حيث سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف- إلى العلاقات التاريخية للصداقة والتعاون بين البلدين، وشدد على مكانة روسيا كقوة عالمية لها تأثير كبير في جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط، وقال "روسيا جزء لا يتجزأ من بنية الأمن في أوروبا"، وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وقال ديندياس إنه على الرغم من التوتر بين روسيا والغرب في السنوات الأخيرة إلا أن اليونان واصلت بثبات تعميق العلاقات الجيدة والتعاونية مع الجانب الروسي على أساس الاحترام المتبادل.

وفيما يتعلق بالحظر الروسي على منتجات الاتحاد الأوروبي والعقوبات الاقتصادية الأوروبية، قال وزير الخارجية اليوناني إن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي أيدت الرأي القائل بأن الكتلة يجب أن تحافظ على علاقات جيدة وفعالة وقنوات اتصال مفتوحة مع روسيا، ومع ذلك أضاف أنه بصفة اليونان عضوا في الاتحاد الأوروبي تأثرت بالحصار الروسي المفروض على قطاع الفواكه والخضروات في الاتحاد الأوروبي الذي فرض في عام 2014، وذكر أن أثينا ملزمة بتطبيق العقوبات الروسية.