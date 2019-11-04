الرئيس اللبناني يكشف عن أولى مهام الحكومة الجديدة

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد.

وقال عون، لدى استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن "من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين".

ولفت إلى أن " التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات".

وأكد على أن " الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها"، مشدداً على " أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الاصلاحات".

وأشار الرئيس عون إلى أن " النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها"، مشيراً إلى أنه " لابد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة".

من جهته نقل كوبيتش، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية ، الى الرئيس عون " اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والمسؤولين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، واضعاً إمكانات المنظمة الدولية بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تضمن" جولة أفق في الأوضاع الداخلية قبل أيام من اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مراحل تطبيق القرار 1701 ، في جلسة تُعقد في 21 نوفمبر الجاري".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ 18 على التوالي، وتجدد قطع الطرقات فجر اليوم في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على التأخر في الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة واستكمال مطالب المحتجين .