هونج كونج: كبار السن ينضمون للطلاب في الاحتجاجات

القاهرة- (مصراوي):

شارك طلاب بالمدارس الثانوية وأرباب معاشات في الاحتجاجات في هونج كونج، السبت، في مستهل عدة مسيرات مرتقبة في أنحاء المدينة حيث تعهد ناشطون مطالبون بالديمقراطية بالتصدي لعنف الشرطة على حد وصفهم والاعتقالات غير القانونية، حسبما ذكرت رويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي كبير بالمدينة قوله إن الحكومة تدرس تشكيل لجنة مستقلة، لمراجعة التعامل مع الأزمة التي شهدت تزايد العنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من 5 شهور.

وشهدت المدينة هدوءا نسبيا منذ انتخابات محلية أجريت الأسبوع الماضي وحقق فيها مرشحون من أنصار المطالبة بالديمقراطية فوزا كاسحا. لكن الناشطين يريدون على ما يبدو الحفاظ على زخم تحركهم.

وقالت مسنة اسمها بون وتبلغ من العمر 71 عاما: "خرجت للمشاركة في الاحتجاجات السلمية في يونيو والتي نزل فيها أكثر من مليون شخص، لكن الحكومة لم تستمع لمطالبنا".

وأضافت بون التي كانت برفقة ابنتها وزوجها: "رأيت الكثير من وحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية. هذه ليست هونج كونج التي أعرفها. جئت اليوم لأني أريد أن تعلم الحكومة أننا مستاؤون مما فعلته بجيلنا".

ونقلت صحيفة ناطقة بلسان الحزب الشيوعي في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين عن السلطات، السبت، قولها إن الشرطة ألقت القبض على مواطن من بليز بتهمة التآمر مع أشخاص في الولايات المتحدة للتدخل في شؤون هونج كونج.

وقالت الصحيفة أيضا إن الشرطة قبضت على تايواني يدعى لي مينغ تشو بالقرب من شنتشن في 31 أكتوبر لاتهامه بسرقة أسرار دولة لصالح قوى أجنبية بعدما سافر إلى هونج كونج في أغسطس لدعم أنشطة "معادية للصين".

وفي هونج كونج قال ماثيو تشيونج، كبير أمناء الإدارة، للصحفيين ردا على سؤال بشأن تشكيل لجنة مراجعة مستقلة إن حكومة المدينة تدرس تشكيل مثل هذه اللجنة لمراجعة التعامل مع الأزمة.

وأضاف: "ندرس المرشحين المحتملين وبدأنا بالفعل العمل التجهيزي، ونأمل أن نحرز تقدما على المدى القريب".