العراق: عبد المهدي يدعو لاستئناف الحياة وفتح أبواب المدارس رغم التظاهرات

القاهرة – مصراوي:

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يدعو إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات على أن تستمر التظاهرات.

وحذر عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، الأحد، من احتمال أن يندس مخربون في الحركات الاحتجاجية التي يشهدها العراق.

وجدد عبد المهدي حرص الحكومة العراقية على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي.

وأشار إلى تكليف لجنة تحقيق في نوعية السلاح المستخدم من القوات الأمنية في الاحتجاجات.

أفاد مصدر أمني في عمليات العاصمة العراقية بغداد بإعادة فتح أغلب شوارع العاصمة التي أغلقت، صباح الأحد، بعد انسحاب المتظاهرين.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وأعادت فتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني، الأحد، في وقت سابق، أن المتظاهرين قطعوا أغلب شوارع بغداد، وسط دعوات لعصيان مدني عام.

وقال المصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن متظاهرين قطعوا، صباح الأحد، أغلب شوارع بغداد، خصوصا الطرق الواقعة غرب بغداد، وذلك لشل حركة التنقل.