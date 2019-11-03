جونسون يأسف لإخفاقه في إتمام "بريكست" في أكتوبر

لندن - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن أسفه لأعضاء حزب المحافظين الذين منحوه أصواتهم في الاقتراع على زعامة الحزب، وذلك لفشله في إتمام خروج بلاده من من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي مثلما تعهد.

وفي مقابلة تليفزيونية أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني، وصف جونسون تأجيل "بريكست" بأنه "أمر مؤسف بشدة"، واصفا تمديد مهلة خروج بريطانيا بالأمر "المؤلم" لأنه سبب حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.

وكان تعهُّد جونسون بإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي في المهلة المحددة سابقا بحلول 31 أكتوبر "مهما كان الثمن" هو محور حملته في المنافسة على قيادة حزب المحافظين حتى وصل إلى منصبه في يوليو الماضي، لكنه أُجبر على طلب التمديد من بروكسل بعد أن صوت مجلس العموم ضد الجدول الزمني للاتفاق، ومرّر تعديلا يلزمه بطلب التمديد حتى 31 يناير.

واعتبر جونسون خلال المقابلة أن دعوة حزب العمال إلى إجراء استفتاء ثان على "بريكست" ستجعل الوضع برمته يستمر كما هو عليه.

وأشار كذلك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على خطأ في قوله بأن اتفاق "بريسكت" الحالي يمكن أن يعيق قدرة بريطانيا على إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتمديد الفترة الانتقالية عقب "بريكست"، قال جونسون إنه لا يرى "أي سبب" لحدوث ذلك لأن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تكون بسيطة للغاية".