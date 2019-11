"ذعر في لندن".. الشرطة تقتل شخصًا حاول الاعتداء على المارة بسكين (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص في إطلاق شرطة لندن النار على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فوق جسر لندن.

ونشر مستخدمو موقع "تويتر"، مقطع فيديو لإطلاق الشرطة البريطانية النار على مرتكب حادث الطعن، أمام المارة.

وعلق أحد مستخدمي موقع "تويتر"، على مقاطع فيديو بأن ما يحدث هو "ذعر حقيقي في لندن".

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث ”يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع تويتر شاحنة متوقفة على الجسر.

The people who deal with situations like this at london bridge are heroes pic.twitter.com/g2JF9Gqv9K