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استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة

05:41 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد فتى فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية لقطاع غزة.

وقال مسعفون إن فتى 16 عاما، أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوبي القطاع مما أدى إلى وفاته.

وأضافوا أن خمسة شبان آخرين أصيبوا بجروح مختلفة.

وجاء ذك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء احتجاجات اليوم المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء مسيرات العودة لثلاثة أسابيع متواصلة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

جيش الاحتلال قطاع غزة فلسطين

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