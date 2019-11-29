بسبب إهانة أردوغان لماكرون.. فرنسا بصدد استدعاء السفير التركي لديها

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن نيتها استدعاء السفير التركي لديها على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم.

وكان أردوغان وصف ماكرون بأنه في "حالة موت دماغي" قبل أن يتحدث عن "موت دماغ الناتو".

وقال تعليقا على حديث الرئيس الفرنسي عن "موت دماغ الناتو": "السيد ماكرون، عليك أن تتوجه بنفسك إلى طبيب لفحص حالة الموت السريري لديك قبل كل شيء. أؤكد هذا من تركيا وسأتحدث عن ذلك خلال قمة الناتو المقبلة".

وكان ماكرون قال، يوم 7 نوفمبر، إن حلف الناتو "يمر بحالة موت دماغي"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يسيطر بنفسه على مصيره والنظر إليه كقوة جيوسياسية مستقلة.

كما وجه انتقادات لاذعة إلى تركيا، العضو في حلف الناتو، لإطلاقها يوم 9 أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.