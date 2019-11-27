مقتل وإصابة 30 مدنيا في انفجارين منفصلين في أفغانستان

كابول - (د ب ا)

سقط 30 مدنيًا بين قتيل وجريح اليوم الأربعاء، في انفجارين منفصلين في اقليمين شمالي أفغانستان، بحسب مسؤولين

وقال عبد الجبار نعيمي، حاكم قندوز شمال افغانستان، إن 15 مدنياً على الأقل من بينهم ست نساء ورجل وست فتيات صغيرات وطفلان قُتلوا، وجُرح شخصان آخران بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب الطريق في مقاطعة خان آباد في الإقليم.

وأضاف نعيمي أن الانفجار وقع لدى توجه المدنيين إلى منطقة الإمام صائب بالمقاطعة للمشاركة في حفل زفاف.

واتهم حركة طالبان بزرع القنبلة.

وفي حادث آخر في اقليم سار أي بول شمال أفغانستان ، أصيب 13 مدنيا في انفجار سيارة مفخخة.

ووفقًا للمسؤولين المحليين، فقد وقع الانفجار بعد أن حاولت طالبان نقل سيارة محملة بالمتفجرات إلى وسط الأقليم.