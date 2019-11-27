فرنسا تلوح بعقوبات أممية على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي
08:47 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
القاهرة - (مصراوي)
أكدت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن الخارجية الفرنسية لوحت إلى احتمال فرض عقوبات أممية على إيران بعد انتهاكها للاتفاق النووي، اليوم الأربعاء.
وكانت إيران قد أعلنت عدم إلتزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه واتخذت 4 خطوات لتطوير برنامجها النووي، في تحدي واضح للاتفاق الموقع قبل 4 سنوات.
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