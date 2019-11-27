انفجار في مصنع كيميائي بولاية تكساس الأمريكية

القاهرة- (مصراوي):

وقع انفجار ضخم في مصنع كيميائي جنوب شرق تكساس في وقت مبكر الأربعاء، وفق ما كشف شهود عيان لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت كريستال هولمز، المتحدثة باسم مقاطعة جيفرسون إنه تم نقل شخصين على الأقل إلى المستشفيات، ولم يعرف حجم الضرر حتى الآن.

وأضافت أن مسؤولي إدارة الطوارئ أمروا بإجلاء محيط نصف ميل من مصنع الكيماويات.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حريقا ضخما وصل لهيبه إلى ارتفاعات عالية.

وذكرت هولمز أن طواقم الطوارئ تجري زيارات إلى المنازل القريبة من المصنع، إذ أبلغ بعض السكان عن أضرار بسبب الانفجار، مشيرة إلى أن الطواقم لا تعلم حتى الأن إذا ما كان هناك أشخاصا قد باتوا محاصرين في منازلهم أم لا.