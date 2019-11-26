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المحادثات الدستورية السورية في جنيف تصل لطريق مسدود

10:47 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
المحادثات الدستورية السورية في جنيف تصل لطريق مسدود

المحادثات الدستورية السورية - أرشيفية

جنيف - (د ب أ)

وصلت المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السورية بشأن صياغة الدستور إلى طريق مسدود اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فشلت اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكلة بدعم من الأمم المتحدة في جنيف لليوم الثاني على التوالي.

وقالت جينيفر فينتون المتحدثة باسم المبعوث الأممي للشأن السوري جير بيدرسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قدم كل من الرئيسين المشاركين اقتراح حول جدول الأعمال وتم تبادلهما ولم يتم الاتفاق بعد على جدول الأعمال والمناقشات مستمرة".

وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكلة لوضع دستور جديد لسورية قد بدأت أمس الاثنين اجتماعات جولتها الثانية بمبنى الأمم المتحدة في جنيف.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الموسعة تضم 150 ممثلا عن الأطراف الثلاثة.

وكان بيدرسون قال الجمعة الماضية إن المفاوضات السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية.

وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".

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