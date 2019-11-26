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رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري إيطالي التعاون المشترك

05:50 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري إيطالي التعاون المشترك

الفريق الركن محمد الخضر

الكويت - (أ ش أ):

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع قائد قيادة القوات الإيطالية الخاصة لواء طيار نيكولا لانزا، والوفد المرافق له، التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "إن الفريق الخضر أكد، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها".. وأضافت أن اللقاء تطرق كذلك الى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن الفريق الخضر بحث، في وقت لاحق اليوم، مع الملحق العسكري للصين لدى الكويت العميد زانق جي عددا من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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