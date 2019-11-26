ألمانيا: أوروبا لا يمكنها حماية نفسها بدون الولايات المتحدة

برلين- (د ب أ):

يرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أوروبا ليس بمقدورها رعاية أمنها بمفردها.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال منتدى السياسة الخارجية لمؤسسة "كوربر" الألمانية: "بدون الولايات المتحدة لن يكون بمقدورنا حاليا سواء في ألمانيا أو في أوروبا حماية أنفسنا على نحو فعال"، محذرا لذلك من الفصل بين الأمن الأوروبي والأمن الأمريكي، وقال: "سيكون ذلك أمرا بالغ الخطورة".

وينأى ماس بذلك مجددا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه "ميت دماغيا"، وطالب بمزيد من الاستقلال الأوروبي.

وفي المقابل، قال ماس: "يمكن القول عن حق إن الناتو يعيش من الرأس إلى القدم، حتى إذا كانت هناك تشخيصات أخرى".

ودعا ماس مجددا إلى تشكيل لجنة خبراء لإصلاح الناتو، مبررا ذلك بوجود قصور وتناقضات واضحة، مشيرا إلى أن هذا المقترح لاقى صدى إيجابيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي، وقال: "هذا المقترح سيساعد على وجه الخصوص في توجيه الجدل السام إلى مسارات منظمة ومثمرة".

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في الناتو هذا المقترح خلال قمتهم في لندن الأسبوع المقبل.