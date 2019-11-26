مقتل 6 أشخاص وإصابة المئات جراء زلزالين متتابعين في ألبانيا

بلجراد- (د ب أ):

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في زلزالين متتاليين في ألبانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألبانية إندري فوجا عبر موقع تويتر.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 300 شخص يتلقون حاليا العلاج الطبي من إصابات لحقت بهم جراء الزلزالين، بينما لا يزال كثيرون آخرون مفقودين وهناك مخاوف من أن يكونوا محاصرين تحت مبانٍ انهارت.

وتم غلق المدارس ونشر فرق الطوارئ بكامل طاقتها.